В Черниговской области охотник ранил женщину, спутав ее с... зайцем

В Черниговской области охотник ранил в лицо женщину. Он утверждает, что спутал ее с зайцем.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей Управления МВД в Черниговской области, чрезвычайное происшествие произошло в селе Сибереж Репкинского району.

30-летняя жительница Чернигова приехала в гости к родственникам. Вечером она решила позвонить по телефону мужу, а поскольку в доме была очень плохая связь, то она вышла на огород. Общаясь по телефону, молодая женщина увидела, как по дороге за огородом едет мопед. Чтобы не привлекать лишнего внимания, она присела и продолжала разговор по телефону. Но мопед остановился неподалеку и начал светить фарой в ее сторону. Потом прозвучал выстрел.

Как рассказал позже 49-летний житель Чернигова, вечером в тот день он возвращался с охоты. И уже подъезжая к селу, увидел, что в траве что-то блестит. Он решил, что в кустах притаился заяц (хотя, как утверждают охотники, у зайца глаза не блестят, поэтому его и называют "косым").

Мужчина достал из чехла ружье, зарядил ее и выстрелил. Услышав крик, охотник подбежал и увидел женщину с окровавленным лицом. Мужчина испугался, поскольку был уверен, что стреляет в зайца. Он помог пострадавшей подняться и повел ее к родственникам. Они задержали охотника и вызывали милицию. Сотрудники милиции изъяли оружие, заряды и мопед мужчины, а его доставили в райотдел.

В настоящее время женщина находится на лечение в одной из городских больниц Чернигова, состояние ее здоровья стабильное. Но в голове пострадавшей остается еще 14 дробинок.

Следственный отдел Репкинского РОВД собирает материалы для возбуждения уголовного дела. Следствие продолжается.