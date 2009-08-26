Opel выставил Меркель на посмешище?

В истории с автоконцерном Opel немецкие политики слишком рано сделали ставку на австрийско-российский консорциум во главе с Magna, пишет Frankfurter Rundschau.

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, посовещавшись с советом трудового коллектива Opel, еще до начала серьезных переговоров избрал в качестве фаворита на покупку австрийско-российский консорциум, в который входят производитель комплектующих Magna, российский государственный Сбербанк и стоящий на грани банкротства автоконцерн «ГАЗ». А вечно нерешительная канцлер Меркель так долго медлила с собственными предложениями, что, в конце концов, и ей не осталось ничего иного, как принять эту линию, приводит текст статьи Deutsche Welle .

Теневые стороны этого варианта с продажей Opel политики обходят молчанием.

Так, правительство молчит об опасности передачи технологий в Россию и в перспективах Opel на российском рынке. А есть ли в России достаточно представителей среднего класса, которые спят и видят, как бы купить Opel? Где гарантии, что российское чиновничество иначе отнесется к Opel, чем к шведскому мебельному гиганту IKEA? Шведы успешно развиваются во всем мире, только в России дела у них идут из рук вон плохо из-за коррупции и саботажа.

Меркель и Штайнмайер в случае с Opel оказались не на коне. Их выставили на посмешище. Это сделал совет трудового коллектива Opel, чей курс они поддержали. Это и консорциум во главе с Magna, который нарушал срок за сроком и преждевременно объявлял об успехе, и американский концерн General Motors, который теперь играет мускулами.