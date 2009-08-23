Ющенко, Тимошенко и Литвин слушают концерт в «Художественном арсенале»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН присутствуют на концерте «Дмитрий Бортнянский и украинская фортепианная музыка XX века», который проходит в культурно-художественном и музейном комплексе «Художественный арсенал» в рамках открытия первой экспозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, после торжественного открытия выставки первые лица государства осмотрели экспозицию, посвященную украинской скульптуре, и заняли места в импровизированном концертном зале, где слушают концерт фортепианной музыки.

В своем выступлении на церемонии открытия В.ЮЩЕНКО положительно оценил участие в этом мероприятии премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, председателя парламента В.ЛИТВИНА, а также министров, политиков, народных депутатов. По мнению Президента, это служит свидетельством единения украинской нации в рамках реализации общенационального масштабного художественного проекта.