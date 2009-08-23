Луцк отмечает День города

Луцк отмечает 924-ую годовщину с первого письменного упоминания о городе.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества по случаю Дня города будут проходить на главной площади Луцка – Театральной площади и на территории Старого города и в замке Луцка.

Главным событием праздника станет историко-театрализованное действо «Чем ценна моя жизнь», посвященное 580-й годовщине съезда европейских монархов в Луцке, с участием творческих коллективов Вильнюса.

В замке Луцка будет действовать ярмарка мастеров народного творчества, будет продолжаться фестиваль колокольного искусства «Благовест Волыни». В Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки пройдет праздник цветов «Луцк цветущий», показательные выступления участников областного конкурса «Волынь ищет таланты».