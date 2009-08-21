В Симферополе расстреляли Гитлера и Бандеру (фоторепортаж)

21 августа активисты Русского молодежного центра Крыма, партии «Русский блок», Коммунистической партии в Симферополе пытались сорвать организованную Всеукраинским объединениям «Свобода» презентацию книги о дивизии «Галичина».

Они оттеснили сторонников «Свободы» от здания на улице Пушкина в центре Симферополя, где планировалось провести презентацию 80-страничной брошюры «Дивизия «Галичина» в вопросах и ответах». Противников разделял милицейский кордон.

Участники акции протеста расстреляли краской из пейнтбольних ружей большой плакат, где были изображены Гитлер, Шухевич, Бандера и Стецко, а затем сожгли несколько красно-черных флагов ОУН-УПА.

Представителям «Свободы» пришлось провести презентацию книги в своем офисе.

Организаторы презентации заявили, что в книге нет пропаганды фашизма. Тираж брошюры - тысяча экземпляров. На Крым выделено около 30 книг, часть из них раздали сегодня журналистам, остальные планируется передать в библиотеки автономии.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН