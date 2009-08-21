В Черкасской области перевернулся рейсовый автобус

с 35 пассажирами. Погибших нет

Черкассы. 21 августа. УНИАН. Около 13:30 21 августа во время выполнения обычного рейса по маршруту «Чигирин-Головковка» на выезде из села Суботов Чигиринского района Черкасской области в кювет перевернулся автобус марки ПАЗ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Черкасской области, у автобуса отказали тормоза, и водитель попытался остановиться его иным способом. Однако усилия водителя оказались напрасными. На одном из крутых поворотов автобус не удалось удержать на дорожном полотне, и он сорвался в кювет. Опрокинувшись несколько раз, пролетев тридцать метров, транспортное средство остановилось, находясь в перевернутом состоянии - на крыше.

На момент аварии в автобусе, принадлежащем Чигиринскому АТП 17139, было 35 пассажиров, среди них - один ребенок. Часть пассажиров выпала из салона, еще когда автобус опрокидывался, другие покинули изувеченный автобус через окна, когда тот уже оказался в кювете.

Через 15 минут на место происшествия прибыл первое спасательное подразделение. Спасатели райотдела Чигиринского МЧС не только оказали помощь потерпевшим, но и предотвратили возгорание газовых баллонов автобуса, которые в результате аварии разгерметизировались.

По предварительным данным, в районную больницу Чигирина доставлены 6 наиболее пострадавших пассажиров. Погибших в результате ДТП нет. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Черкасской области.