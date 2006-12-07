Неужели Украина катится по российскому пути?

Смотрю, как наши политики сидят перед камерами и просто болтают языками об Украине, о ее будущем, о народе...

Даже животные ведут себя более достойно! Не могу понять, как половина такой страны могла проголосовать за откровенных бандюганов? Господи, да не верю я, что у нас такая страна!

Я понимаю, что “Наша Украина” тоже... накуролесила. Но, люди, не было такого произвола! С кем пошли договариваться? С кем? Универсалы подписывали! Опять же – ради страны... И что? Ну, что?

Слов нет.

Мне 30 лет. Я пашу с утра и до ночи. Я горжусь, что родители воспитали меня именно так – когда слова “честь” и “достоинство” – для меня не пустые слова. Мне болит будущее нашей страны. Болит! Но что от меня зависит? Что? Что еще нужно сделать? Когда ни жить, ни работать не дают спокойно.

Трагедия заключается в том, что очень много молодежи – все больше и больше – говорят о том, что эту страну нужно покидать, потому что ничего хорошего из нее не получится.

Неужели это правда?

Неужели мы катимся по “российскому пути”?

Воля, г. Киев