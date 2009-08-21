Легко узнаваемая фигурка из можжевельника (на фотографии) была куплена мною в Крыму, в славном татарском городе Бахчисарай.

Видимо, имя и слава украинского премьер-министра уже стала достоянием не только настоящего, но и будущего человеческой цивилизации. И вполне вероятно, что через тысячу лет "можжевеловая Юля с косой" будет так же изучаться, как и таинственные, огромные каменные статуи на острове Пасхи. Высоколобые наши потомки выдумают тысячи историй, мифов, легенд, глядя на деревянную "Деву с косой". Сколько "она" расскажет о нашем времени! О нашем житие-бытие!!

А для нас, современников, чрезвычайно важно то, что раз народ стал тиражировать “Юлю”, значит ее материальный образ, воспетый тысячами-тысяч поэтов, журналистов, пиарщиков (за деньги и бесплатно) стал приносить реальную базарную прибыль. Не только творят, но и покупают! Значит, идет борьба с экономическим и финансовым кризисом!

Наивное искусство - самое демократическое, так как самое народное. Оно примитивное, это "детство" его величества человеческого творчества. Я вдруг подумал, что такую скульптурку из дерева мог бы вырезать какой-то неандерталец, любой другой древний европеец 50 тысяч лет тому, который называл себя не украинцем, и не русским, не евреем, не татарином, а был обычным Homo sapiens, человеком-творцом, которого посетила, озарила жажда творчества.

Другими словами "лозунг" назад, в детство человеческое, торжественно шагает по Украине! Нас, обывателей, с косой гонят навстречу своему счастью, а мы, глупые, сопротивляемся, дерзим, ругаем нашу дорогую ( в смысле рыночную) власть.

Виктор Тимошенко