СБУ захватила 5 кг тротила

В Запорожье при попытке сбыть партию тротила задержан местный житель.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, операцию по задержанию злоумышленника, пытавшегося реализовать около 5 кг тротила, провели на днях сотрудники Запорожского облуправления СБУ. Они передали материал в милицию, в чьей подследственности находится возбуждение и следствие по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ.

"На сегодняшний день Жовтневым РОВД г. Запорожья в отношении торговца взрывчатым веществом возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас правоохранители пытаются установить истинное происхождение 13 шашек тротила, обнаруженных у задержанного после захвата сотрудниками спецподразделения СБУ "Альфа". Сам задержанный утверждает, что приобрел взрывчатку у незнакомцев, а решил продать ввиду возникновения материальных трудностей.