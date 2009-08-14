Казацкая чайка «Спас» не затонула, но спасать ее надо

Казацкая чайка «Спас» не затонула, а получив течь, и, как следствие, сильный крен в кормовой части, находится на поверхности води.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил начальник областного центра физкультуры и спорта инвалидов "Инваспорт" Иван МИЩЕНКО.

По информации И.МИЩЕНКО, судно легло на дно затона кормой, в которой находится моторный отсек. По данной причине и произошел выброс дизтоплива в акваторию Днепра. В то же время палуба в значительной части находится на поверхности воды и к ней есть доступ. Причины возникновения течи пока не известны и будут определены после осмотра бортов судна.

По данным И.МИЩЕНКО, собственники судна уже информированы о случившемся, и их приезд ожидается. Подъем судна будет производиться по приезду владельцев, для чего уже заказан плавкран из Очакова (Николаевская область).

И.МИЩЕНКО также сообщил, что если судно не будет поднято в течение суток, то оно полностью уйдет под воду.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской ОГА, в ночь на 12 августа казацкая чайка «Спас» затонула напротив Херсона в одном из затонов Днепра в районе водной базы Херсонского областного центра «Инваспорт». При затоплении на поверхности води в акватории затона образовалась 40-метровое пятно нефтепродуктов, которое было ликвидировано работниками Херсонского морского торгового порта с помощью специальных сорбентов и бонных заграждений. Угрозы экологической безопасности реки нет.

«Спас» – двадцатиметровый корабль (казацкая чайка) построили казаки из Общества "Кош" во Львове в 1990-1992 годах и пошли в море с намерением дойти до Барселоны. Но корабль попал в Каталонию лишь через девять лет весной 2001-го. До этого судно обошло Францию, было в Англии и Голландии.

В акватории Днепра возле Херсона судно находилось с октября 2008 года.