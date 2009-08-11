Памятник Хлестакову открыли в Миргороде

В Миргороде на центральной набережной возле памятника Николаю Гоголю открыли памятник герою "Ревизора" Ивану Хлестакову

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Миргорода Александр ПАУТОВ сообщил журналистам, что автором памятника выступил скульптор Дмитрий КОРШУНОВ. Скульптура изготовлена из бронзы. Стоимость памятника - 50 тыс. грн.

По данным А.ПАУТОВА, в Миргороде планируется установить скульптуры и других героев "Ревизора". Они призваны стать своеобразной визитной карточкой Миргорода.