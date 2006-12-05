Во Львовской области перевернулся пассажирский автобус

Сегодня около 8.00 во Львовской области на автотрассе “Львов-Мостиская” попал в аварию рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Львова в села Цыкив.

Как сообщил УНИАН инспектор пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, водитель не справился с управлением, вследствие чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

На место аварии оперативно прибыли работники аварийно-спасательной службы. Они освободили людей из салона, поскольку автобус упал на правую сторону, где находятся выходы. Все 12 пассажиров и водитель с травмами госпитализированы в больницу. Жертв нет. По факту ДТП проводится расследование.