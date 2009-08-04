Внешнее независимое оценивание – обреченный остров в океане коррупции

Когда дети чиновников получают посредственные оценки по тестам, ярость высокопоставленных родителей не знает границ... Безобразие! Тесты должны быть отменены!.. Проект закона уже готов...

Мои однокурсники, которые продолжили лингвистическую карьеру на нашем факультете престижного столичного вуза на нынешней встрече выпускников признались: эти три года, когда результаты внешнего независимого оценивания являются обязательными для вузов при зачислении студентов, на наш факультет вступило столько способных и детей малоимущих родителей из провинции, сколько не вступило за все предыдущие годы.

Конечно, родители этих ломоносовых не могли платить большие взятки, которые стали нормой в этом вузе.

Моя знакомая из Червонограда все это время жаловалась, что ее депозит с осени завис в проблемном банке. Она аккумулировала средства много лет - на взятку, или на платное отделение. Ее сын зачислен на престижный факультет столичного экономического вуза – парнишка в первой десятке списка по результатам тестов. Декан факультета как мог уговаривал мать не приносить оригиналы документов – мол, мы не сможем обеспечить вас общежитием. Других рычагов, как отвадить простой люд от своего факультета, на котором обычно учатся дети банкиров и нардепов, у него почти не осталось.

Популярное издание публикует рейтинг киевских школ, в основе которого лежат результаты тестов. Самые “престижные” киевские лицеи и гимназии, где самая большая концентрация мажоров на квадратный метр, оказываются в хвосте списка...

Да, нынешняя тест-кампания кампания прожектором осветила довольно много проблем, из которых льготы были и остаются едва не крупнейшей. Как и в целом в стране. Политический инфантилизм и патернализм в действии: малоимущая страна третьего мира наобещала своим гражданам льгот почти с четверть своего ВВП в обмен на места в парламенте.

Однако, боюсь, вскоре маятник качнется в другую сторону – вместо отмены льгот при поступлении в высшие учебные заведения будет отменена сама система внешнего независимого оценивания. На нее давно точат зубы чиновники и нардепы, которые могут подчинить себе суды и тендерные комиссии, прокуратуру и милицию, однако все еще не могут посадить на короткую цепь центры оценивания качества образования. Когда их дети, воспитанники “самых элитных” школ Киева, получают посредственные оценки по тестам – случается и такое – ярость высокопоставленных родителей не знает границ. Они едва ли не впервые оказываются в ситуации, в которой ежедневно оказываемся все мы, – есть вещи, которые тебе неподвластны.

Первое, что они делают – изливают свою ярость на чиновников Минобразования и делятся болью с отраслевым управлением Кабмина, где относятся с большим “пониманием” к родительскому возмущению. Второе – дают поручение своим помощникам написать законопроект, который бы ликвидировал тесты с потрохами.

Рано или поздно один из таких законопроектов, например 4465, станет законом. Новый Президент его вряд ли ветирует, поскольку обязательство ликвидировать независимые тесты будет одним из пунктов его (ее) избирательной программы – которому будут аплодировать чиновники, ректоры вузов и преподаватели, которые возобновят стабильный источник свои доходов. На то время система независимого оценивания знаний все равно будет в коме, поскольку бюджет-2010, под предлогом необходимости вписаться в пределы 4-процентного дефицита, откажет Украинскому центру оценивания качества образования в ассигнованиях – не говоря уже о выплате долгов 2008 года.

А разве может быть иначе? Разве может существовать остров беспристрастия среди бушующего океана коррупции, в который превратилась Украина – европейский рекордсмен по количеству антикоррупционных законов и постановлений? Как долго может в сердцевине чиновнического аппарата, кислородом которого является взятка, протекция, откаты, блат и кумовство, существовать инородное тело?

Оно должно быть отторгнуто. Что и произойдет уже в следующем году.

Станислав Голубенко