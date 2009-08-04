Литовское предприятие приступило к выпуску газированной водки

Литовское предприятие алкогольных напитков Alita приступило к производству нового вида продукции - газированной водки, передает радиостанция Ziniu radijas.

Директор по продажам отказался называть объем инвестиций, однако отметил, что потребовались дополнительные вложения из-за тары. Дело в том, что по стандартам ЕС бутылки для шампанского емкостью 0,75 л, куда предполагалось разливать водку, не подходят - требуется 0,7-литровая емкость, поэтому пришлось изготовлять новый вид тары.

Впервые газированная водка была представлена в Великобритании несколько лет назад. Для ее производства используются кислород или углекислота.

Новый напиток будет распространяться на балтийском рынке, а затем и в других регионах.

Расположенный в Алитусе завод в советские времена был известен как производитель шампанского. Однако позже он перешел и на производство крепких напитков, в том числе виски и водки.

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