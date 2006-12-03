Самая высокая плавучая ёлка уже несколько лет в Книге Гиннесса

Под залпы праздничного салюта в Рио-де-Жанейро зажглась самая высокая в мире плавучая елка. Тысячи людей пришли к озеру Родриго-ди-Фрейтас в престижном районе Лагоа, на котором установлена главная новогодняя достопримечательность Рио-де-Жанейро.

Высота лесной красавицы - 82 метра, вес - 450 тонн. Основание елки состоит из 11 плавучих блоков, каждый из которых достигает 12 метров в длину и 3,4 метра в ширину. На елке зажглись 2,8 миллиона лампочек, соединенные 35 тысячами световых проводов. Ими управляет компьютер, который постоянно меняет цветовые узоры.

В этом году елка украшена 27 шарами - по числу бразильских штатов, сообщает РИА «Новости». Внутри каждой сферы на нейлоновой ткани вышита какая-нибудь достопримечательность каждого штата. В случае с Рио-де-Жанейро это гора Сахарная голова.

Несколько лет назад елка вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Она будет радовать жителей Рио и многочисленных туристов до середины января. Благодаря моторам, установленным в основании елки, конструкция постоянно перемещается по озеру, каждый вечер зажигаясь в новом месте.

По данным бразильской финансовой фирмы "Брадеско Сегурос", ответственной за конструкцию, по популярности у туристов елка занимает третье место, уступая лишь карнавалу и встрече Нового года в белых штанах на набережной Копакабана.