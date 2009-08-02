Крошечный крокодил вызвал панику на борту самолета, следовавшего из Абу-Даби в Каир. Крокодилу, судя по всему, удалось выбраться из сумки одного из пассажиров, сообщили представители каирского аэропорта. Среди пассажиров начался переполох, когда они увидели, что по салону ползет крокодил, длиной около 30 см. В конце концов члены экипажа смогли его изловить. По прибытии самолета в Каир детеныша крокодила передали местным властям, передает РосБизнесКонсалтинг.

Никто из пассажиров самолета египетской авиакомпании Egypt Air не признался, что взял с собой рептилию на борт самолета.