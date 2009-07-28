В Гуляйполе пройдет «День Независимости с Махно»

23-24 августа в городе Гуляйполе Запорожской области будет проходить Четвертый международный литературно-музыкальный андеграундный фестиваль «День Независимости с Махно - 2009».

Об этом УНИАН сообщили в литературном объединении «Последняя Баррикада», которое организует фестиваль.

Согласно информации оргкомитета, в рамках фестиваля планируются такие перфоменсы: «Махновские свадьбы», поэтический боди-арт, конкурс махновского костюма, литературная премия «Последняя Баррикада», литературная антипремия «Махновський гарбуз», открытие памятника Нестору Махно, «Бой барабанщиков», «День рождения Жадана», «Крымская экспансия Исмета Шейх-Заде», акция «Украинскую книгу - Гуляйполю!» и другие.

В ночной программе запланированы «Поэтическая порка» и мужской боди-арт (вход только для совершеннолетних).

Как сообщает «Последняя Баррикада», в Гуляйполе приедут музыкальные группы «С.К.А.Й», «Ot Vinta», «ТопорОркестра», «Бремстокер», «Кука и банда», «Мертвий Пивень», «Гапочка», «Собаки в космосе», «Лос-Колорадос», «Крапка», «Тарута», «Хаммерман уничтожает вирусы» и другие.

В литературной части планируется сольник Оксаны ЗАБУЖКО, презентация новой книги Сергея ЖАДАНА «Лили Марлен», сольник Артема ПОЛЕЖАКА, Второй махновский слем (слем-мастер Мультик Гагарин), Сказочный дом Лирника Саши, «Махновски чтения» и презентации землячеств (Донецкое, Харьковское, Запорожское, Закарпатское, Киевское и Крымско-татарское землячество).

В театральной части состоится выступление «Театра 19» Сергея БАБКИНА.

В видеочасти пройдет показ украинских неформатных клипов, видеопоэзии, любительского видео и конкурс андеграундного мобильного кино.

Также планируются общественные дискуссии с участием известных политологов, политических деятелей и журналистов.

Кроме того, в рамках фестиваля «День Независимости с Махно - 2009» пройдет выставка картин, где будут презентованы коллекции «Последней Баррикады» (памятник Виктору Ющенко работы Анатолия ФЕДИРКО), А.МУХАРСКОГО, В.ПИНЧУКА и др.

Ведущие фестиваля - Артем ПОЛЕЖАКА и Руслан ПИВЕНЬ.