В Крыму 3-летний киевлянин выпал с третьего этажа

Мальчик из Киева травмирован в результате падения из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома в поселке городского типа Орджоникидзе в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.

«Житель Киева, 2006 года рождения, при невыясненных обстоятельствах выпал из окна третьего этажа», – отметили спасатели.

Карета «скорой помощи» доставила ребенка в хирургическое отделение больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, гематома лобной области, перелом спинки носа, перелом десятого и одиннадцатого ребер, ушиб легких».

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, добавили в МЧС.