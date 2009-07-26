Перевернулся автобус, ехавший из Львова в Германию

На юге Польши перевернулся автобус с украинскими туристами. Инцидент произошел на крупной европейской трассе А-4, сообщает российский телеканал «Вести».

Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась набок. В результате восемь человек, направлявшихся из Львова в Карлсруэ (Германия), получили различные травмы.

По основной версии полиции, причиной ДТП стала невнимательность водителя. Не исключено, что он уснул за рулем.