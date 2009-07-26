Гроза обесточила шахту

В Макеевка Донецкой области на шахте «Холодная Балка» (ГП «Макеевуголь») подано напряжение. По состоянию на 17.00 угольное предприятие работает в нормальном режиме.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, неполадки на районной подстанции были оперативно устранены и уже в 15.18 на шахту «Холодная Балка» было подано напряжение.

Сегодня, 26 июля, грозой выбило напряжение на районной подстанции Харцызска, в результате чего была обесточена шахта «Холодная Балка» и остановлен вентилятор главного проветривания.

В штабе подчеркнули, что в момент возникновения нештатной ситуации (около 14.00) под землей находились 272 горняка.