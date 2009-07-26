На территории Украины зарегистрировано 131 ДТП
12:04, 26 июля 2009Разное
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Погибли 14 человек и травмированы 173
Вчера в 18.15 в селе Ужинец Млиновского района Ривненской области в результате ДТП четыре человека погибли и четыре пострадали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, водитель легкового автомобиля „ВАЗ-2110”, не выбрав безопасную дистанцию, допустил столкновение с легковым автомобилем „Renault-19”, двигавшимся впереди, и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем „ВАЗ-2105”.
Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 131 ДТП, в которых погибли 14 человек и травмированы 173.
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