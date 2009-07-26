Вчера в 18.15 в селе Ужинец Млиновского района Ривненской области в результате ДТП четыре человека погибли и четыре пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, водитель легкового автомобиля „ВАЗ-2110”, не выбрав безопасную дистанцию, допустил столкновение с легковым автомобилем „Renault-19”, двигавшимся впереди, и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем „ВАЗ-2105”.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 131 ДТП, в которых погибли 14 человек и травмированы 173.