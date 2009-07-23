Милиция просит не ездить к Патриарху Кириллу личным транспортом

Департамент общественной безопасности МВД Украины призывает граждан с пониманием отнестись к ограничениям относительно доступа к местам проведения официальных мероприятий по случаю визита в Украину 27 июля - 5 августа Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в Департаменте общественной безопасности МВД Украины, патриарх посетит Киев, Севастополь, Крым, Волынскую, Донецкую, Ривненскую и Тернопольскую области.

Отмеченный визит будет носить общегосударственный и международный характер, поэтому ожидается, что к местам проведения мероприятий прибудет большое количество верующих как из всех регионов государства, так и стран ближнего зарубежья, говорится в сообщении.

В связи с этим для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности правоохранительными органами будут приниматься меры в соответствии с законами «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» «О милиции», которыми будут устанавливаться определенные ограничения относительно доступа граждан и частного автотранспорта к местам проведения официальных мероприятий.

Для сохранения общественного покоя, правопорядка в государстве и безопасности дорожного движения МВД обращается к гражданам с просьбой на эти дни:

уважать конституционное право других людей на свободу вероисповедания (ст.35 Конституции Украины) и соблюдать общественный порядок, общечеловеческие правила сосуществования;

воздержаться от выезда к местам проведения мероприятий частным автотранспортом.