Ледяной бар как способ борьбы с жарой

Бар, сделанный целиком изо льда, открылся на главной и самой престижной торговой улице Гиндза японской столицы в ответ на установившуюся на этой неделе жаркую погоду, сообщает корреспондент РИА Новости.

В заведении изо льда сделаны не только стены, но и барная стойка, столы, стулья. Сам бар обильно украшен ледяными инсталляциями.

В баре поддерживается температура минус пять градусов. Поэтому посетителям прямо у входа выдаются пальто с капюшоном и перчатки. Последние пригодятся, когда официант принесет напитки - стаканы тоже сделаны изо льда.

Посещение бара, включающее аренду пальто и перчаток, один напиток и ледяной стакан, который можно забрать домой, обойдется примерно в 37 долларов.

На этой неделе в Токио после окончания сезонных дождей установилась по-летнему жаркая погода. Дважды был побит температурный рекорд. В самый жаркий день воздух в тени прогрелся до плюс 34 градусов.