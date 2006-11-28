Путину не выгодно, Путин не заинтересован, Путин здесь не при чем...

За последнее время от российских СМИ только и слышим сентенции вроде “Путин не заинтересован в убийстве”; “Путину не выгодно отравлять”; “Путину не нужен скандал”...

Частота отрицаний причастности президента Российской Федерации к многочисленным разборкам, в частности и кровавым, на просторах России и за ее пределами наводит на грустные мысли. Как здесь не вспомнить Виктора Суворова, который говорил: чтобы узнать правду о реальных намерениях Советского Союза, нужно следить за официальными опровержениями.

Россия, конечно, не СССР, а ФСБ – не советские спецслужбы. Но настойчивость и однообразие “опровержений” со стороны российской власти наталкивает на мысль об организованной лжи.

Вот вспомним. Не так давно, в июне, перед саммитом Большой семерки с Россией “чеченские” террористы, как сообщали о них СМИ России (и где они только там взялись?), похитили российских дипломатов в Ираке с требованием вывести войска из Чечни. В демократической прессе появились намеки на причастность российских спецслужб к похищению работников дипкорпуса РФ, чтобы цивилизованный мир не обвинял Россию в уничтожении чеченцев. И здесь мы слышим “железный” аргумент. Да вы что? Путину такая история никоим образом не выгодна, потому он не мог этого сделать.

Дальше – убийство в октябре 2006 года оппозиционной журналистки Анны Политковской, которая писала о причастности властей к организации войны в Чечне. Буквально на следующий день мы слышим то же самое: Путин не виноват, потому что ему невыгодно...

Теперь – отравление Александра Литвиненко, который тоже разоблачал нынешний российский режим. Литвиненко сам назвал Путина виновником своего убийства. И снова, как заклинание: это не Путин, потому что ему это ну совсем не нужно! Ситуация повторяется снова и снова...

Смею допустить, что этот шаблон – творить “беспредел” и утверждать, что это “не наших рук дело, потому что нам это не выгодно”, – отработан спецслужбами при участии всевозможных пиар-компаний. Но срабатывает он все хуже. Уже в самой России, где уровень зомбированности населения достаточно высок, мало кто верит в случайную смерть Литвиненко. Организаторы пиар-прикрытия этой операции, судя по всему, сами поняли, что в невинность путинского режима здесь уже никто не верит и раскручивают “новую тему”. Мол, “британские власти считают, что отравление Александра Литвиненко похоже на убийство, организованное в государственных интересах”. При этом акцент делается на “британских властях”, которые якобы что-то там считают (не белорусские или туркменские, а британские!) и “государственных интересах” (то есть речь как бы идет не о кровавых разборках, элементарной мести и пр., а высоких государственных интересах).

Хотя, как по мне, государственных интересов в отравлении одного из противников путинского режима было как раз меньше всего.

Оксана Охримчук, Москва–Киев