Во Львовской области открыли мемориал на месте расстрела евреев (фото)
05:09, 16 июля 2009Разное
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В 1943 г. тут уничожили Золочевское гетто
В селе Елиховичи Золочевского района Львовской обл. состоялось торжественное открытие мемориала на месте расстрела в 1941-1943 годах местных жителей-евреев.
|Раввин Ивано-Франковский Моше-Лейб Колесник
|Замглавы Львовской областной госадминистрации Игорь Держко и Нобелевский лауреат профессор Роальд Гофман
Фото Петра Задорожного / УНИАН
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