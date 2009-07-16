Во Львовской области открыли мемориал на месте расстрела евреев (фото)

05:09, 16 июля 2009
Разное
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В 1943 г. тут уничожили Золочевское гетто

В селе Елиховичи Золочевского района Львовской обл. состоялось торжественное открытие мемориала на месте расстрела в 1941-1943 годах местных жителей-евреев.

Раввин Ивано-Франковский Моше-Лейб Колесник

Замглавы Львовской областной госадминистрации Игорь Держко и Нобелевский лауреат профессор Роальд Гофман

Фото Петра Задорожного / УНИАН

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