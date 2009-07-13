Когда слоны сдуваются, или Опять о популизме украинских политиков

«Кто больше?» - похоже, именно этот тезис станет основным лозунгом президентской кампании 2009 в Украине. Кто больше наобещает – тот и будет иметь наибольшие шансы на успех: такова болезненная логика украинских политиков. К чему могут привести эти соревнования в популизме, никого особо не волнует. Последние социальные инициативы политических сил – Партии Регионов и Блока Владимира Литвина – яркий пример уровня политической зрелости и ответственности украинского политикума. Проблема лишь в том, что в условиях жесткого кризиса жертвой такой политики и таких выборов станет уже не бюджет, а вся экономика страны.

Итак, уже несколько недель парламент остается недееспособным, а правительство недоукомплектованным из-за новых якобы социальных инициатив Партии регионов относительно повышения прожиточного минимума на 2009 год (с 1 июля – до 808 грн., с 1 октября – до 848 грн). Правительство, которое в этой ситуации оказывается крайним, говорит о том, что «раздача слонов» лишь создаст в бюджете дополнительную дыру в 37,5 млрд. гривен. Можно было бы уважать премьер-министра за честность, но, справедливости ради, нужно напомнить, что еще недавно она сама действовала аналогичными популистскими методами. Юлия Тимошенко «раздачей слонов» занималась едва ли не больше, чем все главы правительства.

Потом эстафету соревнований в популизме подхватил Блок Литвина. Литвиновцев не остановило то, что несколько дней назад они от имени фракции осудили действия регионалов. А теперь блок предлагает заняться повышением прожиточного минимума и минимальной заработной платы на 2010 год. Проект, написанный Олегом Зарубинским, предусматривает с 1 января следующего года минимальную зарплату на уровне 900 грн., а на конец года – с 1 декабря – уже 3000 грн. Согласно настоящему документу прожиточный минимум с декабря 2010 года должен составлять 2848 грн.

Конечно, никто не является противником повышения социальных стандартов в стране. Но не в том случае, когда этот процесс выглядит как копание ямы самим себе. Обещание денег как проявление любви к народу в канун выборов – привычная для украинского политикума игра, но в настоящее время никто не способен четко объяснить, где взять эти деньги! «Робингуды» из ПР вышли из ситуации просто – заявили, что нужно забрать деньги, которые правительство предлагает направить в поддержку «Нефтегаза Украины», и раздать людям. Это напоминает упражнения по перетягиванию короткого одеяла – если кому-то одному удалось укрыться, остальные должны лежать голыми.

Упомянутые инициативы по задабриванию избирателей, нарисованы без оглядки на доходную часть бюджета, и угрожают астрономическим бюджетным дефицитом – от 300 миллиардов грн. В случае реализации этих планов государство просто обворует собственное будущее.

Подобные вещи – это проявления давней системной проблемы социальной политики в Украине. Раздачей денег власть занималась с начала Независимости. Но этот удобный механизм завоевания народных симпатий всегда срабатывает как бомба замедленного действия, если он не подтвержден экономическим ростом.

Правительства развитых стран Европы сумели воспользоваться кризисом как шансом оптимизировать механизмы социальной политики. Наши же политические деятели продолжают действовать старыми проверенными методами подачек, то есть завуалированного подкупа собственного народа. Но подачки не стимулируют народ качественно и добросовестно работать! Да и существенных электоральных выгод в действительности не дают. Ведь люди и устали от обещаний и четко поняли, что чем больше им раздают денег, тем дороже все становится. И от этого уровень их жизни никоим образом не растет.

Украинские политики в настоящее время должны были бы конкурировать антикризисными концепциями, а не популизмом. Но для этого им нужно изменить свою ментальность – набраться мужества для сложных и непопулярных решений, что и сейчас выглядит неисполнимым.

Что же нужно сегодня?

Первое. Раздавать не деньги, а рабочие места. Человек, который может работать, должен получить достойные условия труда и возможность самого себя обеспечить. Количество льготных категорий населения должно быть резко сокращено. В свое время Николай Азаров в первом правительстве Януковича пытался этот процесс сдвинуть с мертвой точки, но его политическая сила быстро осознала непопулярность таких шагов. Таким образом, воз и ныне там: большинство людей в Украине сегодня являются льготниками. В действительности льготы и всевозможные социальные выплаты должны предоставляться лишь тем, кто не может себя обеспечить – пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам и т.д. Все остальные нуждаются в работе и справедливой зарплате. Для этого правительство должно сделать свои виртуальные инвестиционные проекты реальными, а программу создания новых рабочих мест – ключевым направлением своей деятельности.

Второе. Ослабление налогового давления и в то же время жесткое взыскание налогов. Груз налогов в Украине фактически сделал невозможным развитие малого и среднего бизнеса. А, между прочим, эти сферы являются источниками рабочих мест в условиях, когда большие промышленные предприятия, включенные в международные рынки, страдают от кризиса. Бизнес нужно наоборот стимулировать, ведь это лучшая саморегулирующая система в условиях кризиса. Вместе с тем, государство должно позаботиться о том, чтобы налоги платили все на равных условиях – и мелкие владельцы киосков, и депутаты-олигархи.

Третье. Прожиточный минимум должен рассчитываться честно - согласно с нынешними ценами и реальными потребностями людей. Подчеркиваю – реальными, а не придуманными кем-то еще в советские времена. О том, что нынешний его уровень не отвечает реалиям, даже говорить не стоит.

Но, конечно, аксиомой является то, что поднимать социальные стандарты нельзя просто так. Есть закон экономики – любые социальные выплаты должны расти лишь при условии роста ВВП. А ВВП может расти лишь при условии реформ и эффективных программ развития экономики. Политики, которые так много говорят о заботе, о качестве жизни людей должны были бы показать, как именно можно стимулировать экономический рост, создать новые рабочие места, создать конкурентоспособные отрасли, а не требовать забрать деньги из одних статей госбюджета на другие. Потому что результат таких требований будет один – печатный станок и инфляция, которую остановить будет почти невозможно. А от этого люди только проигрывают.

Четвертое. Должна появиться персональная ответственность представителей бизнеса перед обществом. Вместо написания законопроектов о раздаче слонов, народные депутаты и министры, которые владеют украинскими заводами, должны были бы приложить менеджерские усилия, чтобы сохранить рабочие места и поднять зарплаты на своих предприятиях. Это было бы честно. Мы же пока еще наблюдаем тотальное лицемерие: с трибуны народный избранник борется с обнищанием народа, а на собственном предприятии искусственно создает задолженность по зарплате и незаконно увольняет людей.

Украина сегодня слаба, это нужно признать. Кризис лишь проявил все эти слабые стороны не перестроенной постсоветской экономики. И слово «реформы» украинские политики используют разве что в написании речей для западной публики. Но возможно сейчас уже время признать, что жертвой тотального популизма во время кризиса могут стать не чьи-то проценты во время выборов, а целая страна.

Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины