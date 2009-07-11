Четыре французских футболиста заболели свиным гриппом

Четыре футболиста из клуба чемпионата Франции «Монако» заболели свиным гриппом, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу команды.

Имена игроков не называются. Представители клуба выразили уверенность, что футболисты полностью выздоровеют, сейчас им дают препараты против вируса A/H1N1.

Командный доктор "Монако" Филипп КЕН заявил, что все четверо «будут изолированы от остальных в течение пяти дней» в качестве меры безопасности.

Первые признаки свиного гриппа у спортсменов из «Монако» проявились в пятницу, когда они находились на тренировочном сборе в Виши.

Это не первый случай заражения спортсменов свиным гриппом. На прошлой неделе заболел игрок сборной Франции по регби Максим МЕДАР. А накануне стало известно о заражении вирусом A/H1N1 футболиста молодежной сборной Англии и "Манчестер Сити" Мики РИЧАРДСА.