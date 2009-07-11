Мотофестиваль Тачанка-2009 состоится в Каховке
20:45, 11 июля 2009Разное
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"Объединяемся ради здоровья!"
17-19 июля в Каховке Херсонской области состоится третий Всеукраинский мотофестиваль «Тачанка-2009».
Об этом УНИАН сообщили в мэрии Каховки.
В программе фестиваля - рок-концерт, мото-шоу на центральных улицах Каховки.
18 июля через весь город пройдет мотопарад и завершится у памятника «Легендарной тачанке».
Одним из основных сюрпризов фестиваля станет «Живая байкерская библиотека», суть которой обещают раскрыть в ходе фестиваля.
Фестиваль пройдет под девизом «Объединяемся ради здоровья!».
Байкеры будут жить в палаточном лагере на берегу Днепра.
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