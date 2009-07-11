Мотофестиваль Тачанка-2009 состоится в Каховке

17-19 июля в Каховке Херсонской области состоится третий Всеукраинский мотофестиваль «Тачанка-2009».

Об этом УНИАН сообщили в мэрии Каховки.

В программе фестиваля - рок-концерт, мото-шоу на центральных улицах Каховки.

18 июля через весь город пройдет мотопарад и завершится у памятника «Легендарной тачанке».

Одним из основных сюрпризов фестиваля станет «Живая байкерская библиотека», суть которой обещают раскрыть в ходе фестиваля.

Фестиваль пройдет под девизом «Объединяемся ради здоровья!».

Байкеры будут жить в палаточном лагере на берегу Днепра.