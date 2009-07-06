Водителям разрешат выпить рюмку, когда ГАИ соберет 30 миллионов

В Министерстве внутренних дел отмечают, что ввести контроль за концентрацией содержания алкоголя в крови водителя пока невозможно.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД в связи со значительным общественным резонансом, вызванным материалами в СМИ о введении контроля за концентрацией содержания алкоголя в крови водителя, обнародованными после брифинга в Департаменте ГАИ МВД Украины.

Коллегия МВД Украины сообщает, что такие нововведения возможны лишь при условии создания соответствующей материально-технической и методической базы. Однако, чтобы ввести такой контроль, Министерству внутренних дел необходимо найти средства на покупку современных приборов для диагностики, известных как алкотестеры. По предварительным расчетам, для этого необходимо свыше 30 млн. грн., подчеркнули в МВД. Учитывая нынешний уровень финансирования МВД Украины, покупка таких приборов проблематична, отметили в ДСО.

Также, по данным ДСО, в ближайшем будущем невозможно изыскать средства и на создание сети современных мобильных наркологических лабораторий.

“Поэтому позиция, озвученная руководством Департамента ГАИ МВД Украины, является лишь намерением и одним из возможных путей совершенствования действующего законодательства”, - отметили в министерстве.

Ввиду изложенных обстоятельств, ДСО напоминает, что в Украине действует статья 130 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», которой предусматривается наказание за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, несмотря на количество промилле в крови водителя-правонарушителя.

Как сообщал УНИАН, 2 июля начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ заявил, что Госавтоинспекция хочет установить максимально допустимое наличие алкоголя в крови водителя на уровне 0,3 промилле.

«Но сейчас существует огромное сопротивление со стороны Министерства здравоохранения. Если будет достигнута договоренность с Министерством, то в ближайшее время это вступит в силу», - сказал он.

Рассуждая о том, каким образом все будет измеряться, С.КОЛОМИЕЦ отметил: «Будут специальные измерительные устройства для этого. Это будет аппаратный контроль. Он не будет зависеть от человеческого фактора» (то есть сделает невозможным внешнее вмешательство с целью получения определенного результата. – УНИАН).