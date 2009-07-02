ГАИ хочет разрешить водителям пропускать рюмочку

Государственная автомобильная инспекция хочет установить максимально допустимое наличие алкоголя в крови водителя на уровне 0,3 промилле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

«Но сейчас есть безумное сопротивление со стороны Министерства здравоохранения… Если будет договоренность с Министерством, то это в ближайшее время будет введено в действие», - сказал он.

Говоря о том, каким образом это будет измеряться, С.КОЛОМИЕЦ отметил: «Будут специальные измерительные устройства для этого. Это будет аппаратный контроль. Он не будет зависеть от человеческого фактора» (то есть сделает невозможным внешнее вмешательство с целью получения определенного результата – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Украине категорически запрещено садиться за руль после употребления алкоголя.