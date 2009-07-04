Киев первый день с горячей водой: на Оболони уже - фонтан (фото)

Сегодня в Киеве на жилмассиве Оболонь бил фонтан из горячей воды. Об этом УНИАН сообщили жители прилегающих к месту происшествия домов. Трубу прорвало около 11 часов субботы, через день после восстановления горячего водоснабжения после профилактических работ.

В течение получаса кипяток залил дорогу возле двух домов по улице Героев Сталинграда З8 и 36. Вода подступила вплотную к детскому садику, но к счастью никто не пострадал. Детей в заведении не было из-за выходных. Кипятком лишь залило колеса “неудачно” припаркованных автомобилей.

По словам очевидцев происшествия, аварийная машина Киевэнерго появилась на месте аварии около 12:00, но вскоре уехала, - рабочие заявили, что это не входит в их компетенцию. Ликвидировать аварию взялась другая бригада Киевэнерго, которая прибыла на место через час после первой.

Очевидцы утверждают, что в ответ на возмущение жителей, мол три недели трубы тестировали, и уже на следующий день происходит авария, рабочие аварийной бригады объяснили, что трубы тестировались холодной водой, а как поведут себя трубы с горячей водой, "никто не знает".

В то же время в информационной службе Киевэнерго УНИАН сообщили, что никакой информации о наличии любых аварийных ситуаций и о фонтанах горячей воды, там нет.

Как сообщал УНИАН, Киевэнерго начало возобновлять водоснабжение жилым массивам Троещина, Оболонь, Радужный, Лесной и Виноградарь, что подключены к ТЭЦ-6, лишь 3 июля. Хотя испытание магистралей, по которым подает горячую воду ТЭЦ-6 закончились еще 24 июня, Киевэнерго заявляла, что в результате отсутствия расчетов со стороны КГГА она лишена достаточного газоснабжения и испытывает значительные трудности в работе станций в части выработки тепловой и электрической энергии. С просьбой как можно скорее решить вопрос снабжения топливом компания неоднократно обращалась к газопоставщикам и столичной власти.

Фото УНИАН