В ГАИ доказывают, что Визир - «в законе»

Использование радиолокационного видеозаписывающего измерителя скорости "Визир" предусмотрено законодательством, отмечают в ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 17 ноября 2008 г. вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".

Анализируя состояние аварийности, в ГАИ констатируют, что новые нормы законодательства и соответствующая организация работы подразделений инспекции по его выполнению стали главными факторами снижения уровня аварийности на автодорогах Украины. Так, с начала этого года удалось сохранить жизнь 1 тыс. 363 граждан и предупредить травмирование почти 9 тыс. лиц.

Вместе с тем, как отмечают в ГАИ, основной формой профилактики аварийности остается надзор за дорожным движением и своевременное выявление и предупреждение нарушений Правил дорожного движения его участниками.

“При этом большую роль в повышении эффективности надзора за дорожным движением играет применение современных технических средств, в том числе радиолокационных видеозаписывающих измерителей скорости "Визир", отмечается в сообщении.

В ГАИ отмечают, что Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики сертифицировал измерители скорости, в том числе измеритель скорости радиолокационный видеозаписывающий "Визир" (свидетельство Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики о признании утверждения типа средств измерительной техники № UA-MI/3-924-2006 от 11.10.2006). Такие приборы, информируют в ГАИ, не первый год используют работники милиции России, Казахстана, Беларуси.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что больше месяца назад, по инициативе Донецкой областной прокуратуры, научными специалистами государственного предприятия "Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" проведена дополнительная проверка радиолокационного видеозаписывающего измерителя скорости "Визир".

“Вывод научных работников - измеритель скорости радиолокационный видеозаписывающий "Визир" отвечает техническим условиям и может использоваться в дальнейшей служебной деятельности”, говорится в сообщении ГАИ.

Также в Госавтоинспекции отмечают, что согласно подписанным 21 мая этого года распоряжением МВД Украины, инспекторы ГПС осуществляют контроль за соблюдением водителями правил с использованием средств фото- и киносъемки, видеозаписи исключительно в форменной одежде, с нагрудным знаком и на служебном автомототранспорте. Запрещено нести службу в местах, закрытых для визуального восприятия участниками дорожного движения (объекты дорожного сервиса, зеленые насаждения и т.п.). Предусмотрено также провести соответствующую работу относительно демонтажа тех дорожных знаков, которые установлены с нарушением государственного стандарта и вводят необоснованные ограничения для участников дорожного движения и т. п.