Парламент не поддержал снижение штрафов для водителей

Верховная Рада не поддержала проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» (в части размера штрафов за дорожно-транспортные нарушения).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 165 из 437 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, предлагалось уменьшить размер штрафа за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами.

Как заметил народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина), уменьшение штрафа до 0,2-0,5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан составило бы приблизительно 3 грн., что никак не влияло бы на принуждение водителей пользоваться ремнями и мотошлемами.

Также законопроектом предусматривалось снижение штрафов за превышение водителями установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/час, нарушение требований дорожных знаков и разметки, а также относительно правил проезда перекрестков.