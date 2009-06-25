Верующие против легализации "колдовских" профессий

Представители разных религиозных конфессий Александрии (Кировоградская обл.) считают внесение оккультных специальностей – «ворожея» (КП5152), «хиромант» (КП5152) и «астролог» (КП5151) в Классификатор профессий Украины «безответственным и противоречащим Основному Закону государства, разрушающим христианские ценности и поэтому являющимся опасным для будущих поколений».

Об этом они заявили на общественных слушаниях на тему «Легализация колдунов», которые состоялись в Александрийском городском совете, сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

"Важным условием, которое может стать залогом успешной борьбы с оккультизмом и сопутствующими ему социально опасными болезнями Украины, является сочетание усилий власти, общественности и средств массовой информации. Считаем своей обязанностью поощрять и поддерживать все возможные усилия для защиты человека, как Божьего творения и для передачи последующим поколением такого мира, в котором они смогут безопасно жить», – говорится в итоговой резолюции слушаний.

После завершения публичных обсуждений участники приняли открытое обращение к Президенту Украины, премьер-министру и председателю ВР Украины, а также резолюцию, под которой продолжают собирать подписи христиане в других регионах Украины.

По словам участников круглого стола, принимая обращение и резолюцию, они руководствовались интересами молодого подрастающего поколения и вопросами прививания детям аутентичной духовности, которой является христианская вера. Легализация этих профессий, отмечают они в резолюции, угрожает здоровью нации в будущем.

Резолюцию подписали верующие разных христианских конфессий Кировоградской области. В целом они планируют собрать, по меньшей мере, 1 млн. подписей во всех регионах Украины.