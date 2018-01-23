Житомирщина получила почти 32 миллиона гривень по программе "Доступные лекарства"

Для обеспечения жителей медицинскими препаратами по правительственной программе «Доступные лекарства» Житомирская область получила почти 32 млн грн на 2018 год.

Об этом сообщает управление охраны здоровья ОГА.

По информации управления, Житомирщина получила субвенцию из государственного бюджета в размере 31 млн 967,5 тыс. грн, которая распределена местным бюджетам на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний.

«17 января города, районы и общины области получили средства на реализацию программы «Доступные лекарства». Распределение субвенции осуществлено между местными бюджетами 40 административно-территориальных единиц Житомирской области на основании статистических данных о количестве лиц, проживающих на данных территориях и страдают на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа, бронхиальную астму», – говорится в сообщении.

Новую редакцию Реестра лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по программе «Доступные лекарства», Министерство здравоохранения утвердило 22 января 2018 года.

До нового Реестра лекарственных средств добавлены еще 2 действующие вещества для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа — лозартан и глибенкламид. В целом Реестр содержит 23 международные непатентованные названия и 239 препаратов.

Сейчас в области возобновляются договоры на 2018 год с аптеками-участниками правительственной программы. А также продолжается работа по увеличению сети аптечных учреждений, участвующих в реализации программы возмещения стоимости лекарственных средств.

Лекарства бесплатно или с незначительной доплатой предоставляются пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

Напомним, что 1 апреля 2017 года стартовала правительственная программа «Доступные лекарства».

В 2017 году Житомирская область на реализацию программы реимбурсации лекарств получила государственную субвенцию в размере 22,4 млн грн – основные (16 млн грн) и дополнительные (6,4 млн грн) средства.

В прошлом году были заключены соглашения с 143 аптечными учреждениями. С учетом имеющейся сети 254 аптеки приняли участие в программе.

По состоянию на 29.12.2017 на возмещение лекарственных средств жителям области использовано 19 млн 253,81 тыс. грн.