Пересматривать газовые соглашения будет Бойко?

Друзья и соратники именовали его «выдающимся менеджером и созидателем»... РосУкрЭнерго – это уже устойчивое словосочетание, такой же стойкий оборот, как «крестный отец»…

Мнение Вот снова посмотрела по телевизору «Свободу». В эту пятницу телеведущий предложил нам послушать одного из оппонентов Тимошенко Юрия Бойко. В тусовке парламентских журналистов этого господина называют министром Российской Федерации, но без портфеля. Правда, присутствующие в студии друзья и соратники именовали его «выдающимся менеджером и созидателем». И мне бы хотелось напомнить, что кроме навязываемой на эфире оценки, имеются другие мнения о способностях бывшего председателя НАКа.

А его личная политическая и бизнес-история вряд ли дает ему человеческое право кидать камни в кого бы то ни было. Во всяком случае, большие камни.

«За пять лет эта власть не построила ни одного предприятия, – сделал Бойко обычное антиоранжевое вступление и дальше перешел к любимой теме: – Газовый конфликт породила ваша власть, и он лишь продолжает начатое вами разрушение. Вы клянчите деньги у Москвы, потом ездите – клянчите у Европы. Вы заключили самый ущербный контракт. Мы будем вынуждены его пересматривать. (Кто это – мы?) Мы должны снова вернуться к идее газового консорциума с участием России и Европы, когда Россия предлагает нам доступ к своим месторождениям, а мы им доступ к своим активам».

Юрий Бойко действительно «созидатель»… История функционирования нефтегазовой сферы Украины ярко демонстрирует, что он виртуозно созидал теневой нефтегазовый рынок. Главный «лакомка» теневого нефтегазового пирога, беспрекословный исполнитель пожеланий Леонида Кучмы по части блокирования европейского направления нефтепровода Одесса–Броды, один из отцов РосУкрЭнерго и председатель газотранспортного консорциума снова на манеже. Современные исследователи давным-давно опубликовали цифры и документы, подтверждающие участие Юрия Бойко в упомянутых проектах.

Вот, например, страшно перечислять, какие респектабельные кампании уговаривали Украину в бизнес-целесообразности аверсного использования нефтепровода Одесса–Броды. Руководству Украины писали топ-менеджеры Шеврон–Тексако, Балтик-Петролиума и даже Юкоса. Главный узник и по совместительству герой России Михаил Ходорквский даже обещал «устойчивую трубопроводную поставку нефти из России без влияния на стратегические устремления сторон». Когда нам еще Россия что-то предложит без влияния на стратегические устремления? Увы, Кучма сказал – Бойко сделал: вместо аверса – реверс, несмотря на грустное предупреждение Хербста: «Причин для реверса нет».

РосУкрЭнерго уже стало классикой наших отношений. Это уже устойчивое словосочетание, такой же стойкий оборот, как «крестный отец», как «Коза-Ностра». РосУкрЭнерго – это когда посредник, используя государственную трубу и персонал государственной компании, покупает газ в России дешево, а продает в Украину несколько дороже. И эта схема освящена главными менеджерами страны. Напомним, что в этом году 29 июля исполнится пять лет со дня подписания протокола о создании координационного совета РосУкрЭнерго, со стороны Украины туда вошел глава НАКа Юрий Бойко. В этот же день был подписан контракто покупке природного газа между РУЭ и Нафтогазом до 2028 года. Юрий Бойко договаривался о газе для Украины, совмещая руководящие должности в НАКе и РУЭ. Что делало эти структуры афилированными и ставило под сомнение добросовестность сделок между ними, а о корпоративной и деловой этике такого совмещения можно только помолчать. Ну а что касается газотранспортного консорциума, то в бытность Юрия Бойко руководителем этой структуры эта идея так скомпрометировала себя и вызывает столько дополнительных вопросов, что возвращаться к ней без детальной проработки и широкого обсуждения нет смысла.

Можно, конечно, сказать, что в украинской политике нет безгрешных газовых персон, что в шкафу прошлого каждого политика имеется свой газовый посредник. Но только посредник Юрия Бойко делал настойчивые попытки ожить и прописаться на рынке даже в январе этого года.

Одним словом, у нас проблемы с газом, и не секрет, что газовые контракты правительство заключило плохие. Только не дай Бог пересматривать их начнет Юрий Бойко…

Маша Мищенко