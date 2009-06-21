В мире прошел День испанского языка

День испанского языка прошел в 73 филиалах Института Сервантеса по всему миру в субботу.

Институт Сервантеса - крупнейший культурный центр, занимающийся преподаванием и пропагандой испанского языка и культуры. Каждый год в многочисленных филиалах института занимается более 80 тысяч студентов.

В честь 18-й годовщины основания Института Сервантеса было решено ежегодно проводить День испанского языка в субботу, ближайшую ко дню летнего солнцестояния.

По данным Института Сервантеса, в мире более 450 миллионов испаноязычных жителей. Язык - второй в мире после английского, на котором больше всего говорят. По прогнозам, через три поколения более 10% жителей планеты будут говорить на испанском языке, а к 2050 году он станет вторым официальным языком в США.

РИА "Новости"