Киевсовет просит считать пиво алкогольным напитком

Депутаты Киевского городского совета выступают за внесение изменений в Закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», включив пиво и слабоалкогольные напитки в перечень алкогольных напитков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятом сегодня обращении Киевсовета к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров, за которое проголосовали 104 из 116 присутствующих в зале столичных депутатов.

Как отмечалось на заседании Киевсовета, вызывает обеспокоенность тревожная тенденция “стремительного омоложения так называемого возраста детского алкоголизма и табакокурения ”. По данным ВООЗ, которые приводились в Киевсовете, Украина занимает первое место в мире по потреблению алкоголя среди детей и молодежи: 40% детей в возрасте от 14 до 18 лет уже вовлечены в системное употребление алкоголя. В связи с этим депутаты считают необходимым внести изменения в названный выше закон Украины.

Кроме того, Киевсовет сегодня принял текст обращения к руководству государства о необходимости внесения изменений и в закон Украины относительно обеспечения больных инсулином.

Депутаты Киевсовета предлагают предоставить разрешение на законодательном уровне закупать лекарства и изделия медицинского назначения для больных сахарным диабетом не только у отечественных производителей, но и заграничных.

В обращении отмечается, что 18 декабря 2008 года вступил закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности». По убеждению депутатов, введение в действие данного закона прямо нарушает конституционные права на жизнь и эффективное лечение больных сахарным диабетом, которые по медицинским показателям получают препараты инсулина иностранного производства. В связи с этим Киевсовет просит внести изменения в п. 2 раздела 2 данного закона и изложить его в следующей редакции: “с целью защиты отечественной экономики от последствий мирового финансово-экономического кризиса временно, до 1 января 2011 года, установить, что закупка товаров, работ и услуг за государственные средства осуществляется у отечественных производителей этих товаров, работ и услуг, кроме лекарств и изделий медицинского назначения».

За это обращение проголосовали 109 из 116 присутствующих в зале депутатов.