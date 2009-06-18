Причиной ДТП, в котором погиб сын Анны Герман, стало превышение скорости

Причиной дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб сын депутата Анны ГЕРМАН, по предварительным данным, стало превышение скорости водителем автомобиля BMW-335, в салоне которого находился погибший Роман Герман, сообщил сегодня на пресс-конференции во Львове министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Предварительная экспертиза показала, что задний мост грузовика вылетел от удара. Это свидетельствует, что скорость легкового автомобиля была более 150 км в час. Однако окончательно причины ДТП будут названы после завершения следствия».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, анализы крови погибшего в аварии сына А.ГЕРМАН, а также его водителя и водителя грузовика показали, что ни один из них не был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 июня на 251-м км автодороги Киев-Одесса (Ульяновский район, Кировоградская область) произошло столкновение автомобилей BMW-335 и грузовика Mersedes-Benz. Р.Герман находился в легковом автомобиле, и скончался на месте происшествия.

Следственным управлением УМВД в Кировоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть пострадавшего) Уголовного кодекса Украины.