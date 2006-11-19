На Днепропетровщине четверо взрослых и ребенок погибли от отравления

В Днепропетровской области в пгт. Магдалиновка, в квартире жилого дома без признаков жизни были обнаружены пять человек, среди которых ребенок 1993 года рождения.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина гибели - отравление продуктами питания.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.