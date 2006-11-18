Всемирно знаменитый 99-летний архитектор женился во второй раз

Известный во всем мире архитектор, создатель города Бразилиа Оскар Нимейер женился в 99 лет на своей 60-летней секретарше. Такую новость опубликовала в субботу бразильская газеты "Глобу".

Скромная церемония бракосочетания состоялась на квартире архитектора в Рио-де-Жанейро. Как сообщил по телефону журналистам газеты его личный шофер, присутствовали только представители мэрии, зафиксировавшие акт гражданского состояния, и группа самых близких друзей. Даже для родственников архитектора дата его свадьбы стала неожиданностью.

Нимейер был женат 76 лет на Анните Балдо, которая скончалась в октябре 2004 года. От первого брака у него есть дочь, пятеро внуков, 13 правнуков и пять праправнуков.

В Бразилии и других странах по проектам Оскара Нимейера сооружены десятки ярких и необычных по своей композиции зданий и комплексов, среди которых особое место занимает город Бразилиа, где он создал ансамбль исключительной оригинальности и выразительности. Его работам посвящены книги и сотни статей. Миллионы бразильцев считают его "поэтом архитектурных форм" и национальным героем.

РИА "Новости"