В России медведи не могут залечь в спячку

В Кемеровской и Томской областях из-за аномально теплой погоды медведи не могут залечь в спячку. Обычно в середине ноября косолапые уже спят, однако в этом году берлоги подтапливает дождями, и животным приходится искать новые места для зимнего отдыха.

Чем больше времени они на это тратят, тем больше расходуют жирового запаса. Повышается вероятность того, что медведи проснутся раньше времени и станут шатунами. Пока же "они сыты, довольны и не агрессивны", пояснили в охотхозяйстве.

Определенные . "Например, зайцы сменили шубки с серых на белые, и теперь находятся в большей опасности, так как охотникам их лучше видно на фоне серой земли", - пояснил он.

Теплая погода повлияла не только на животных, но и на растения. В частности, в Томской области зацвели одуванчики и малина, а на деревьях набухли почки. А в Кузбассе в середине ноября набухают почки на кустарниках и деревьях, повсюду видны островки зеленой травы, зацвели анютины глазки, передает Regions.ru. Растения приняли потепление за начало весны и просыпаются в этом году уже второй раз.

По данным Томского областного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, октябрь и ноябрь в Томской области теплее нормы в среднем на 7-10 градусов. Нынешний ноябрь в Кемеровской области выдался теплее нормы на 8 градусов. В областном центре дневная температура доходит до 10-12 градусов тепла. Последний раз такую теплую погоду наблюдали под Кемерово 70 лет назад.

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