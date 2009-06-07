Виктор Янукович: простите, но избираться буду всенародно…

Мнение

Господа, любите ли вы Януковича, как люблю его я? Герой анекдотов и «тюремных рассказов», безотказная муза украинских сатириков, удобная груша для разминки журналистов самого разного пошиба… как он вырос…

Когда пять лет назад одна шибко верующая женщина, шамкая беззубым ртом, говорила мне: «Маша, вот, вы обижаете Януковича и над Люсей его смеетесь, а они все равно выиграют!», я воспринимала сестру во Христе, как бело-голубое зомби. Теперь я думаю, что она, как минимум, прозорливая… Судите сами…

15.30 Интер, спецвыпуск, Янукович выступает. Стоит голубчик такой свойский во дворе Киево-Печерской Ларвы, ворот рубашечки – нараспашечку, и вещает.

Обрисую для ясности обстановку: поставили Виктора Федоровича чуть поодаль Успенского собора, в окружении прихожан. Публика – массовка на заднем плане – в умеренном количестве, но видно, что прихожане, а не туристы и не зеваки. Есть и инвалид-колясочник. Самого собора не видно, только купола ненавязчиво вдалеке поблескивают, но прихожане Лавру узнают безошибочно.

А Виктор Федорович говорит: пора мне, дорогие мои соотечественники, объясниться. Мои оппоненты надо мной смеялись-смеялись, а теперь вот пришли к мысли, что нужно объединяться. И я хотел, я всегда видел путь только в единстве. Я вел переговоры, я надеялся, что мы вместе сможем преодолеть кризис, но времени до предвыборной кампании осталось мало, и даже вместе все равно ничего не успеем сделать.

Дальше Виктор Федорович дает понять, что да, планировалось выбирать президента в парламенте, но не может он отобрать у народа это право. А партнеры, мол, пусть не переживают: все наработки, оставшиеся от сотрудничества с ними, лидер регионалов обещает использовать в будущем…

Все, господа, свершилось. Виктор Федорович готов, он освоил все навыки публичной политики и переговорного процесса, вплоть до кидка партнеров в последний момент. Браво! Оказалось, Донецк - это не просто куча денег, это еще и способность к саморазвитию. Я поняла, зачем Анне Герман нужно было еще пять минут на обдумывание судьбы будущей коалиции. (Кажется так, она объясняла задержку в публичном объявлении нового союза, мол, надо сходить в церковь, побыть в тишине, обдумать…) Я думаю, что эти пять минут нужны были, чтобы выбрать Виктору Федоровичу в Лавре площадку получше.

Для паствы ход безошибочный, представляете, такая заявка в День Пресвятой Троицы в Киево-Печерской Лавре. Сердце верующего человека - не камень, и отдадут они Виктору Федоровичу единственную ценность, что у них еще осталась – голоса. Всех, кто проголосует за Виктора Федоровича я пойму. Я и сама ценю, людей, способных над собой работать. Хотя лично, пожалуй, от голосования воздержусь.

Не буду скрывать, последнее время от переговоров БЮТ и Партии Регионов дни явно несло янаевщиной. Молодое поколение политиков с одинаковыми лицами одинаковыми же словами уверяло нас в необходимости союза ПР и БЮТ. Их тоже можно понять: они делали все, чтобы самовоспроизводиться завтра, и чтобы сегодня не потерять своих депутатских благ. В уверения бывших журналистов, ставших депутатами, что Ринату Леонидовичу очень дорога демократия, я не верила. Я была убеждена только в том, что если эти двое - ПР и БЮТ перестанут друг за другом следить, не будут отлавливать взаимные коррупционные действия и сливать все это журналистам, то демократия закончится сама собой. А лидеры будут слишком заняты, чтобы это заметить.

В одном из пятничных эфиров моя коллега сказала, что журналистское сообщество сыграло роль фокус-группы. Журналистам вбросили идею «ширки», и они с энтузиазмом поработали на политиков, дав понять, как этот союз воспримется обществом. «И, когда у них ничего не выйдет – политики скажут, что снова не получилось», - сказала редактор одного из журналов. Вот и еще одна прозорливая…

Кстати, еще одно наблюдение: за это время в моем журналистском списке экспертов, из колонки «независимых», в колонку «бютовских» перекочевал еще один исследователь, ранее казавшийся мне просто несгибаемым. Но зато среди деятелей, казалось бы совсем отыгранной «Народной самообороны», нашелся парень, которого пусть и с долей условности, но можно отнести в независимые. Большая редкость, чтобы депутатский мандат не испортил исследователя.

А вот Нестору Шуфричу, который с пеной у рта отстаивал новую конституцию и широкую коалицию, следовало бы честно уйти на пенсию. Он стал неинтересен.

Открою шампанское, все-таки янаевщина не прошла. Но знаете, скребут у меня кошки на душе… Одна моя коллега (из числа посвященных) говорила, что Виктор Федорович в пятницу летал в Москву, якобы уговорить Сечина, не заставлять его создавать коалицию с БЮТ. Игорь Сечин, если вы не в курсе, помощник Путина. Сначала в его президентской администрации, теперь в правительстве. Колоритный товарищ, пробейте биографию в поисковике. Интересно, была ли эта встреча на самом деле, и правда ли, что на ней говорили о «ширке».

Ладно, об этом нам без сомнения расскажет Юлия Владимировна. Теперь у нее не будет секретов от прессы. Ширка-то не состоялась.

Маша Мищенко