Автобус с детьми столкнулся с бензовозом: трое травмированных
ДТП в Черниговской области
В Черниговской области в результате столкновения туристического пассажирского автобусу с топливозаправщиком травмированы трое детей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 07.30 неподалеку от города Прилуки.
Водитель автобуса, который перевозил туристическую группу - 24 детей и 1 взрослого, - из поселка Талалаевка в столицу на экскурсию, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с топливозаправщиком «Volvo».
Трое пострадавших детей с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в центральную райбольницу.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 94 автоаварии, в которой погибли 14 человек и травмирован, - 131.