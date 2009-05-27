В Киеве открылся 17-й Международный автосалон SIA'2009

Сегодня в Киеве на территории Международного выставочного центра открылся 17-й Киевский Международный автосалон SIA`2009, который в этом году объединен с автосалоном грузовых и коммерческих автомобилей TIR`2009.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации организаторов автосалона, количество участников SIA-TIR`2009 составляет свыше 400, почти половина из них - иностранные компании из Австрии, Беларуси, Голландии, Италии, Китая, Литвы, Южной Кореи, Германии, Польши, России, США, Турции, Франции, Чехии, Японии. Общая площадь автосалона составляет 28 тыс. кв. м.

«В этот кризисный год одновременное проведение отдельных автосалонов, SIA`2009 и TIR’2009, призвано дать возможность всем участникам выставочного процесса получить в итоге позитивные результаты», – отметил генеральный директор компании “АвтоЭкспо” Александр ГАРАЩЕНКО.

В этом году автосалон пройдет под лозунгом "Выставка актуальных предложений автомобильного рынка" и соберет под одной крышей легковые и эксклюзивные авто, грузовики, коммерческую автотехнику, предложения по сервису, автозвуку, тюнингу и др.

В целом автосалон SIA-TIR`2009 продемонстрирует экспозиции таких автомобильных брендов, как Citroen, Dacia, Geely, Groz, Hyundai, Peugeot, Lorinser, Renault, SsangYong, Subaru, Scania, Ford, Iveco, Isuzu, ГАЗ, КрАЗ, КамАЗ, "Богдан", БАЗ, Hyundai Truck и др.

27 мая на автосалоне будет проходить День прессы и специалистов, во время которого состоятся презентации и пресс-конференциии автомобильных компаний. 28-31 мая - дни массового посещения.

Организаторами SIA-TIR`2009 выступили Ассоциация украинских автопроизводителей "УкрАвтоПром" и Украинская выставочная компания "АвтоЭкспо" при участии Министерства транспорта и связи и Министерства промышленной политики Украины.

Справка УНИАН. Компания "АвтоЭкспо" является одной из ведущих украинских выставочных фирм. Она создана в 1996 году. Основной вид деятельности - организация и проведение международных автосалонов SIA, туристических салонов "Украина" и международных специализированных выставок автомобильной и транспортной тематики.