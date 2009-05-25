В Полтавской области на срезе дерева проявился образ Богородицы (фото)

В селе Старычевка Машевского района Полтавской области на срезе груши проявился образ Пресвятой Богородицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, 11 мая жители села Старычевка, члены семьи Литовченко, обратили внимание на свежий срез старой груши, на котором отчетливо был виден силуэт женщины с младенцем на руках.

По благословению архиепископа Полтавского и Миргородского Филиппа, 21 мая для изучения данного случая в село выехала епархиальная комиссия во главе с секретарем епархии архимандритом Филаретом (ЗВЕРЕВЫМ).

После визуального обследования комиссия подтвердила нерукотворность изображения на срезе дерева и обнаружила его схожесть с иконописным изображением Богородицы.

После осмотра дерева архимандрит Филарет отслужил молебен.

О подробностях появления изображения рассказал хозяин сада Руслан ЛИТОВЧЕНКО. Оказывается, что он с отцом решили на Страстной неделе перед Пасхой обновить сад, чтобы посадить новые деревья, и тогда никакого образа на срезанной ветви груши не видели, он появился со временем. Но 11 мая на срезе дерева увидели изображение женщины с грудным ребенком. С того времени образ проявился еще больше. Контуры стали отчетливо видны.

В настоящее время идет постоянное наблюдение за дальнейшим изменений образа, отметили в епархии.