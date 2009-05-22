Черкасских больных будут возить через Днепр катером МЧС

На время ремонта моста через Днепр в Черкассах для предоставления экстренной медицинской помощи жителям левобережной части области и срочной транспортировки больных в медицинские заведения Черкасс будут использовать спасательный катер Главного управления МЧС в Черкасской области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления здравоохранения и медицины катастроф Черкасской облгосадминистрации Юрий КУВИТА, соответствующая договоренность была достигнута с черкасскими спасателями.

По словам Ю.КУВИТЫ, кроме того, разработаны соответствующие меры для того, чтобы не оставлять без квалифицированной медицинской помощи жителей трех районов левого берега Черкасской области. На период ремонта моста через Днепр Золотоношская центральная районная больница определена базовым лечебно-профилактическим заведением для предоставления экстренной медицинской помощи стационарным больным Золотоношского, Драбовского и Чернобаевского районов по направлениям «хирургия, травматология, акушерство и гинекология, неврология, урология и кардиология».

В случае необходимости областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф будет обеспечивать доставку консультантов из областных лечебно-профилактических заведений и будет осуществлять транспортировку больных (если это будет позволять состояние пациента) из Золотоношской, Чернобаевской и Драбовской ЦРБ в областной центр через Канев, отметил начальник управления.

Как сообщал УНИАН, 19 мая единственный мост, который соединяет левый и правый берега Днепра на участке Кременчугского водохранилища в районе Черкасс, на три недели был закрыт на ремонт.