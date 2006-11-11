В Ивано-Франковской области отравились 18 школьников

Из Криворивненской общеобразовательной школы Верховинского района Ивано-Франковской области в инфекционные отделения Верховинской и Косивской центральных районных больниц с предварительным диагнозом - пищевая токсикоинфекция госпитализированы 18 учеников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина заболевания - потребление некачественных пищевых продуктов в школьной столовой. Течение болезни госпитализированных - средней степени тяжести. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мер.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области.