У британской церкви появилась статуя Христа в джинсах

Британский скульптор Маркус Корниш создал для церкви в Акфилде (Uckfield), графство Восточный Суссекс, бронзовую статую Христа, облаченного в просторные джинсы и рубашку. Волосы и борода Спасителя изображены тоже на современный лад. The Daily Telegraph сообщает, что скульптура создана на средства одного из прихожан

"На континенте современные изображения Христа встречаются часто, но здесь они пока редки. Нам хотелось, чтобы у нас появилось изображение Христа не страдающего, а энергичного и открытого", - объяснил концепцию проекта Дэвид Бакли, настоятель храма Непорочной Девы и святого Филиппа Нери.

Приход в 2008 году объявил конкурс на лучший проект статуи Христа, и проект Корниша победил с большим перевесом: более 200 голосов "за" и только 14 - "против". Скульптор полагает, что его работа "проста и прямолинейна" и что в ней отражено представление о Спасителе, "всегда находящемся с нами".

Готовую скульптуру уже показали прихожанам и прессе; через несколько дней ее установят на колокольне храма на высоте около 30 метров.

Лента.ру