Институт Горшенина и Фонд Фридриха Эберта презентуют во Львове социсследование "Украинское общество и европейские ценности"
Как формируются представления украинцев о европейских ценностях?
24 октября (вторник) 2017 в 11:00 во Львовском пресс-клубе (пр. Т. Шевченко, 11) состоится презентация и обсуждение результатов социологического исследования на тему: "Украинское общество и европейские ценности", проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.
Организаторы: Институт Горшенина и Представительство Фонда Фридриха Эберта на Украине и Беларуси
Исследование "Украинское общество и европейские ценности" было проведено в апреле-июне 2017 года и имело целью выяснить ответы на вопросы, связанные с восприятием и видением украинцами европейских ценностей:
1. Каково представление украинцев о европейских ценностях?
2. Разделяют ли украинцы основные принципы европейского сообщества?
3. Как зависит представление о европейских ценностях от региона проживания и возраста?
4. Связано ли представление о европейских ценностях с тем, какой внешнеполитический курс поддерживает человек?
5. Как формируются представления украинцев о европейских ценностях?
В обсуждении примут участие:
- Марсель Рьотиг, директор Представительства Фонд Фридриха Эберта в Украине и Беларуси;
- Светлана Балюк, эксперт Института Горшенина;
- Тарас Возняк, политолог, главный редактор Независимого культурологического журнала «Ї»;
- Наталья Зайцева-Чипак, доцент кафедры социологии Украинского католического университета, директор Украинского центра изучения общественного мнения «Социоинформ».
Модератор - Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина. Пройти регистрацию можно по ссылке.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; начало регистрации в 10:40
Упоминание в новостях об Институт Горшенина и Представительстве Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси обязательно.
Адрес проведения мероприятия: г. Львов, пр. Т. Шевченко, 11, Львовский пресс-клуб.