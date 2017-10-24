Институт Горшенина и Фонд Фридриха Эберта презентуют во Львове социсследование "Украинское общество и европейские ценности"

24 октября (вторник) 2017 в 11:00 во Львовском пресс-клубе (пр. Т. Шевченко, 11) состоится презентация и обсуждение результатов социологического исследования на тему: "Украинское общество и европейские ценности", проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Организаторы: Институт Горшенина и Представительство Фонда Фридриха Эберта на Украине и Беларуси

Исследование "Украинское общество и европейские ценности" было проведено в апреле-июне 2017 года и имело целью выяснить ответы на вопросы, связанные с восприятием и видением украинцами европейских ценностей:

1. Каково представление украинцев о европейских ценностях?

2. Разделяют ли украинцы основные принципы европейского сообщества?

3. Как зависит представление о европейских ценностях от региона проживания и возраста?

4. Связано ли представление о европейских ценностях с тем, какой внешнеполитический курс поддерживает человек?

5. Как формируются представления украинцев о европейских ценностях?

В обсуждении примут участие:

- Марсель Рьотиг, директор Представительства Фонд Фридриха Эберта в Украине и Беларуси;

- Светлана Балюк, эксперт Института Горшенина;

- Тарас Возняк, политолог, главный редактор Независимого культурологического журнала «Ї»;

- Наталья Зайцева-Чипак, доцент кафедры социологии Украинского католического университета, директор Украинского центра изучения общественного мнения «Социоинформ».

Модератор - Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; начало регистрации в 10:40

Упоминание в новостях об Институт Горшенина и Представительстве Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси обязательно.

Адрес проведения мероприятия: г. Львов, пр. Т. Шевченко, 11, Львовский пресс-клуб.